Російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, ворожі війська вдарили по «пункту незламності» у Костянтинівці, обстріляли Чернігівську та Херсонську області, а також вдарили по Кривому Розі. На жаль, є жертви серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 394 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини. Відомо про щонайменше двох загиблих та десятьох поранених. Росіяни вдарили по «пункту незламності» у Костянтинівці, де загинули п’ятеро людей, які були евакуйовані з інших міст. Росіяни також атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе, є влучання.

Унаслідок обстрілу Чернігівської області згорів один приватний будинок, загинув місцевий мешканець. Під ворожими обстрілами знову був Херсон, відомо, що від осколкових поранень у груди загинула одна людина, також є жертви унаслідок атак по Херсонській області.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 169 170 осіб військових. Також було знищено: