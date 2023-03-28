Росіяни знову здійснили масовану атаку дронами, зокрема по Київській та Дніпропетровській областях. У Дніпрі на приватному підприємстві виникла сильна пожежа. Ворог вдарив по лікарні у Херсоні, під прицілом також була Харківщина та Сумщина.

ZAXID.NET підсумовує 398 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни атакували дронами Київську та Дніпропетровську області, ворожий дрон також було збито на Чернігівщині. У Дніпрі дрон влучив по приватному підприємству, через що виникла сильна пожежа площею близько чотирьох тисяч м2.

У Сумській області сьогодні зранку по м. Білопілля росіяни завдали авіаудару керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу госпіталізували одну людину. Нові атаки були зафіксовані на Харківщині та Херсонщині. Зокрема, росіяни обстріляли лікарню у Херсоні та обстріляли Богодухів ракетами С-300.

Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними Повітряних сил, росіяни стали частіше використовувати тактичну авіацію та керовані авіабомби. Для протистояння ворожим атакам Україна потребує далекобійні системи протиповітряної оборони і багатоцільові літаки.

Британська розвідка заявила, російська армія зазнає значних втрат у бронетехніці, зокрема танках, через невдалі спроби оточити Авдіївку, що на Донеччині. Росіяни не змогли отримати бажаного прогресу та захопити місто, втративши більшість своїх танків.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 171 730 осіб військових. Також було знищено: