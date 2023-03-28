Велика Британія пообіцяла виділити на це 10 мільйонів фунтів

Велика Британія і Польща побудують два тимчасові містечка на заході і центрі України, щоб забезпечити житлом тих, хто був змушений залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, повідомив британський уряд.

Як інформує агенція Reuters, Лондон пообіцяв виділити на це 10 мільйонів фунтів (12,3 мільйона доларів).

«Протягом останнього року [президент Росії Владімір] Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

В уряді Британії уточнили, що містчечка у Львівській і Полтавській областях зможуть прийняти понад 700 людей, що є незначною частиною з мільйонів переміщених осіб в Україні або тих, хто через війну виїхав із країни.

Як повідомляли в ООН, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали понад 8 мільйонів людей. Велика Британія прийняла в себе майже 118 тисяч українців. За останніми даними, біженців в Європі, які зареєструвалися для надання тимчасового захисту, зараз близько п’яти мільйонів – 4,8 мільйона, але є частка тих, які не реєструвалися.