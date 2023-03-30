В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, ворог продовжує зосереджувати сили на наступі на чотирьох напрямках. Протягом 30 березня під прицілом була Миколаївська, Херсонська та Харківська області. Попри повітряну тривогу по всій території України, обійшлось без масованих атак.

ZAXID.NET підсумовує 400 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У четвер по всій території України лунала повітряна тривога, але, на щастя, обійшлось без масованих атак. Росіяни завдали мінометних обстрілів по береговій смузі Очаківської громади на Миколаївщині. Водночас українські військові зазначають, що ворожа армія знизила активність на Кінбурнській косі та кількість обстрілів звідти зменшилась.

Під прицілом також була Дніпропетровщина, Харківщина та Херсонщина. Лише за минулу добу ворог вдарив по Херсонській області 45 разів, відомо про одного загиблого серед цивільних.

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 172 900 осіб військових. Також було знищено: