Росіяни продовжують наступати на трьох напрямках, але, за даними Генштабу, не мають успіхів. На Лиманському напрямку у понеділок ворог не проводив наступальних дій. Загалом протягом 24 квітня ворог завдав шість ракетних та 47 авіаударів.

ZAXID.NET підсумовує 425 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом понеділка ворог завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 187 080 осіб військових. Також було знищено: