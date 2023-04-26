Росіяни обстріляли Запорізьку та Херсонську області, атакували з гелікоптера селище на Сумщині та продовжують наступ на трьох напрямках. Сили оборони поки не спостерігають підготовки окупантів до наступу в районі Вугледара чи в Авдіївському районі.

ZAXID.NET підсумовує 427 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни били по Запорізькій області з артилерії, авіації та безпілотників, з гелікоптера обстріляли селище на Сумщині, а також обстріляли Херсонщину. Загалом протягом середи противник завдав 3 ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з РСЗВ. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Сили оборони поки не спостерігають підготовки окупантів до наступу в районі Вугледара чи в Авдіївському районі. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі Мар’їнки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 188 410 осіб військових. Також було знищено: