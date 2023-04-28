Російська ракета вдарила по житловій дев’ятиповерхівці в Умані, відомо про щонайменше 19 загиблих, серед них троє дітей, також ще щонайменше 18 травмовані. У Дніпрі від російських обстрілів загинула 3-річна дитина та молода жінка, а на Київщині уламок ракети впав на житловий будинок.

ZAXID.NET підсумовує 429 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на 28 квітня росіяни вперше за довгий час завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом про вибухи та роботу ППО повідомляли в Київській, Дніпровській, Черкаській та Миколаївській областях.

Відомо, що російські окупанти атакували Україну із літаків Ту-95 стратегічної авіації з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотника.

Росіяни двічі вдарили по Умані, влучивши у житлову багатоповерхівку та склади. Зокрема, було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки – унаслідок вибуху загинули щонайменше 19 людей, серед яких троє дітей, ще 18 – травмовані. Також ударна хвиля пошкодила близько 10 багатоквартирних будинків.

Обстрілів зазнало також місто Дніпро, там загинула молода жінка та 3-річна дитина. Ще одна дитина постраждала у місті Українка на Київщині, де уламок російської ракети впав на житловий будинок.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 189 460 осіб військових. Також було знищено: