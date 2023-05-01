Підсумки 432 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни знову здійснили масовану ракетну атаку по Україні – на Дніпропетровщині поранені щонайменше 25 людей, серед них є діти. Вибухи також було чути на Житомирщині, там ворог вдарив по промисловому підприємству з дронів. Під прицілом також була Миколаївська та Сумська області.
ZAXID.NET підсумовує 432 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У ніч на понеділок, 1 травня, росіяни завдали масованого ракетного удару по території України із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Під час атаки сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.
Вранці були вибухи на Житомирщині: наприкінці повітряної тривоги відбувся удар російського безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. Під прицілом було також прикордоння Сумщини та Очаківська громада на Миколаївщині.
Росіяни під час ракетної атаки поцілили по Дніпропетровській області, унаслідок чого постраждали 25 людей, серед них – троє дітей.
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 1 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 190 960 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 700 (+1);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7 192 (+3);
- артилерійських систем – 2921 (+7) ;
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 544 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 295 (+0);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1);
- крилатих ракет – 932 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5845 (+3) ;
- спеціальної техніки – 359 (+2).