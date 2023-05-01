Росіяни знову здійснили масовану ракетну атаку по Україні – на Дніпропетровщині поранені щонайменше 25 людей, серед них є діти. Вибухи також було чути на Житомирщині, там ворог вдарив по промисловому підприємству з дронів. Під прицілом також була Миколаївська та Сумська області.

ZAXID.NET підсумовує 432 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на понеділок, 1 травня, росіяни завдали масованого ракетного удару по території України із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Під час атаки сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.

Вранці були вибухи на Житомирщині: наприкінці повітряної тривоги відбувся удар російського безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. Під прицілом було також прикордоння Сумщини та Очаківська громада на Миколаївщині.

Росіяни під час ракетної атаки поцілили по Дніпропетровській області, унаслідок чого постраждали 25 людей, серед них – троє дітей.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 190 960 осіб військових. Також було знищено: