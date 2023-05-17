Унаслідок нічного ракетного удару по Миколаєву частково зруйновано торговельний центр і автосалон, під прицілом була Херсонська та Чернігівська області. Росіяни посилюють обстріли Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, а у передмісті Бахмута ЗСУ утримують майже 20 км2, які нещодавно були звільнені.

ZAXID.NET підсумовує 448 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці середи, 17 травня, росіяни вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівки. Російські військові щоденно тероризують Херсонську область десятками обстрілів. Унаслідок ракетного удару по Миколаєву пошкоджено магазини, автосалон і шість багатоповерхівок

Через російські обстріли загорівся фельдшерсько-акушерський пункт на Чернігівщині. Обласна військова адміністрація також інформує про посилення атак на цивільних у Харківській області.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у передмісті Бахмута ЗСУ утримують майже 20 км2, які нещодавно були звільнені. На окремих ділянках захисники просуваються. У самому Бахмуті тривають запеклі бої. Також, за даними Маляр, за останній місяць росіяни збільшили обстріли Сумщини, Чернігівщини, Харківщини.

Росіян продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 200 590 осіб військових. Також було знищено: