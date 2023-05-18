Росіяни здійснили чергову масовану атаку, пошкодивши об’єкти енергетичної інфраструктури. Під ворожим прицілом була Хмельниччина, Київ, Запоріжжя, Миколаївська та Херсонська області, у Одесі є жертви серед цивільних. Збройні сили України просуваються вперед на Бахмутському напрямку.

ZAXID.NET підсумовує 449 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Третя окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Захисники просунулися на дві тисячі метрів в ширину і на 700 м в глибину.

Росіяни тим часом продовжують масовані атаки по українських містах. Під час нічної атаки ворог випустив 30 ракет, з яких 29 знищили сили оборони. Унаслідок атаки є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Хмельниччині, Миколаївщині, Херсонщині та на Запоріжжі були тимчасові знеструмлення.

У Кіровоградській області є пошкодження через уламки збитої російської ракети і безпілотника, а унаслідок ракетної атаки на Одесу є пошкодження промислової інфраструктури. Одна людина мирна загинула, ще двоє поранені

Крім того, уламки збитих ракет спричинили пожежу в Києві, там загорівся гаражний кооператив. ППО збила усі ворожі цілі у небі над Києвом.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 201 100 осіб військових. Також було знищено: