Підсумки 449 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Росіяни здійснили чергову масовану атаку, пошкодивши об’єкти енергетичної інфраструктури. Під ворожим прицілом була Хмельниччина, Київ, Запоріжжя, Миколаївська та Херсонська області, у Одесі є жертви серед цивільних. Збройні сили України просуваються вперед на Бахмутському напрямку.
ZAXID.NET підсумовує 449 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Третя окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Захисники просунулися на дві тисячі метрів в ширину і на 700 м в глибину.
Росіяни тим часом продовжують масовані атаки по українських містах. Під час нічної атаки ворог випустив 30 ракет, з яких 29 знищили сили оборони. Унаслідок атаки є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Хмельниччині, Миколаївщині, Херсонщині та на Запоріжжі були тимчасові знеструмлення.
У Кіровоградській області є пошкодження через уламки збитої російської ракети і безпілотника, а унаслідок ракетної атаки на Одесу є пошкодження промислової інфраструктури. Одна людина мирна загинула, ще двоє поранені
Крім того, уламки збитих ракет спричинили пожежу в Києві, там загорівся гаражний кооператив. ППО збила усі ворожі цілі у небі над Києвом.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 18 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 201 100 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3773 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7373 (+8);
- артилерійських систем – 3198 (+32);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 563 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 318 (+2);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2759 (+11);
- крилатих ракет – 990 (+8);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6073 (+6);
- спеціальної техніки – 418 (+1).