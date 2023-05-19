Росіяни намагались уразити об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, вдарили по Кривому Рогу та Херсонщині. На Сумщині внаслідок російської атаки загинули троє працівників обленерго. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. За даними Інституту вивчення війни, українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли значних успіхів в районі Бахмута.

ZAXID.NET підсумовує 450 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни завдали чергового масованого удару по Україні дронами та ракетами. На Львівщині лунали вибухи – окупанти намагались уразити об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару росіян по Кривому Рогу пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства. Під прицілом була Херсонщина, де є жертви серед цивільних.

На Сумщині внаслідок російської атаки загинули троє працівників обленерго. Під час огляду пошкодженої лінії електропередачі їхню автівку атакував безпілотник.

Росія і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої – за Бахмут та Мар’їнку.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значних успіхів в районі Бахмута.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 201 760 осіб військових. Також було знищено: