Уночі на неділю, 28 травня, Росія завдала наймасовішого удару іранськими ударними дронами Shahed по території України. Українські захисники знищили 58 із 59 ворожих дронів-камікадзе.

ZAXID.NET підсумовує 459 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в центральних регіонах України, зокрема, Київщини. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.

На сході росіяни продовжують зосереджуватися на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби українські військові відбили 18 ворожих атак на цих напрямках.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. На Бахмутському напрямку проводили безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки.

Російських авіаударів зазнала також Сумщина та Харківщина.

Загалом за добу Росія здійснила 91 авіаційний удар та близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки російських військових, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 травня від початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували 206600 російських військових (приблизно +400 за попередню добу). Також знищено: