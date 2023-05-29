Росіяни завдали чергового масованого удару ракетами та дронами по території України. Сили ППО знищили більшість ворожих дронів та ракет. Після нічної атаки по Києву, росіяни завдали повторного удару, але усі ракети були знищені. Протягом понеділка противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.

ZAXID.NET підсумовує 460 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни знову завдали масованого удару ракетами та дронами: під атаку потрапили Київська, Хмельницька і Одеська області. Ворожі дрони також збили на Херсонщині та Миколаївщині. У Львівській області ППО збила ворожу ракету. Внаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля, постраждалих немає.

За даними Генштабу ЗСУ, було знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних Сил 11 з 11 ракет були знищені.

Вдень російські військові обстріляли Покровську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, дев’ятеро людей отримали поранення, а також є руйнування.

Загалом, протягом понеділка противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 207 030 військових. Також було знищено: