Російські військові здійснили чергову масовану атаку дронами по Києву, більшість безпілотників збили сили ППО. У місті є руйнації та пошкодження житлових будинків та авто, є жертви. Через обстріли були знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

ZAXID.NET підсумовує 461 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами по Києву, практично усі безпілотники були збиті сила ППО. Однак через падіння уламків в кількох районах Києва є руйнації та пошкодження житлових будинків, автомобілів. За даними місцевої влади, загинула одна людина, девʼятеро поранені.

За даними поліції, внаслідок нічної атаки на Київщині зафіксували понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

Ворожі дрони також збили на Миколаївщині та Дніпропетровщині. На Сумщині протягом ночі та ранку ворог здійснив сім обстрілів.

Через обстріли були знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 207 440 військових. Також було знищено: