Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Ворог нехтує законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах окупувати Луганську та Донецьку області.

ZAXID.NET підсумовує 465 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник й надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Росіяни завдали авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас ворог завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Також окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів двох регіонів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Авіація сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Наші захисники знищили три ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс та три склади боєприпасів.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 3 червня склали близько 209470 осіб. Також було знищено: