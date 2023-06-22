По Чонгарському мосту на Херсонщині завдали ракетного удару. Окупанти обстріляли Херсон, Сумську, Одеську та Дніпропетровську області – є постраждалі серед цивільних. Сергій Притула оголосив новий масштабний збір 100 млн грн на 1000 дронів.

ZAXID.NET підсумовує 484 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

По Чонгарському мосту на Херсонщині, що з’єднує окупований Крим з материковою Україною, завдали ракетного удару. Ударом було пошкоджено дорожнє полотно, даних про постраждалих поки немає.

У четвер, 22 червня, росіяни вкотре обстріляли Херсон – є влучання у багатоквартирний будинок, поранення отримали двоє жителів міста та двоє волонтерів. Уночі російська армія атакувала Одеську область безпілотниками типу «Shahed-136». Один дрон влучив у складське приміщення, ще три знищила протиповітряна оборона.

У Дніпропетровській області вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району: пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили обстріли з міномету прикордоння.

Фонд Сергія Притули розпочав новий масштабний збір на допомогу Силам оборони України. Йдеться про понад 100 млн грн, які підуть на закупівлю дронів, човнів та вантажівок для українських захисників.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 222650 військових. Також було знищено: