Після затримання на хабарі 60-річного професора «Львівської політехніки» звільнили з роботи

Мирон Варій був завідувачем кафедри права теоретичної та практичної психології Інституту права та психології «Львівської політехніки»

Галицький районний суд Львова визнав винним та оштрафував на 25,5 тис. грн професора Мирона Варія за вимагання хабара у студентки. Його викрили на хабарництві, коли він працював завідувачем кафедри теоретичної та практичної психології у «Львівській політехніці». Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі університету, Мирона Варія звільнили з посади.

60-річного Мирона Варія затримали на вимаганні 6 тис. грн хабара у студентки за ліквідацію академічної заборгованості. Тоді він був завідувачем кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права та психології «Львівської політехніки». Про затримання професора правоохоронці повідомили наприкінці серпня 2019, заявляючи, що йдеться не про одиничний випадок, а про викриту схему вимагання хабарів у студентів.

Однак у вироку суду описують лише один випадок вимагання та отримання хабара. Мирон Варій визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя Людмила Фролова визнала Мирона Варія винним у хабарництві та призначила йому покарання у вигляді 25,5 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності протягом 1,5 роки.

Вирок може бути оскарженим протягом 30 днів з дня його проголошення.

У прес-службі «Львівської політехніки» ZAXID.NET повідомили, що Мирона Варія звільнили з посади, наразі в.о. завідувача кафедри є Ірина Сняданко. У вироку суду також вказано, що зараз Мирон Варій є тимчасово безробітним.