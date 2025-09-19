Північна Корея представила нові ударні безпілотники Kumsong
На випробування безпілотних апаратів прибув очільник КНДР Кім Чен Ин
У Північній Кореї пройшли випробування нових тактичних ударних безпілотників серії Kumsong. Країна вперше продемонструвала БПлА, а на їхньому представленні був присутній північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.
Про випробування нового безпілотника повідомило у п’ятницю, 19 вересня, північнокорейське державне медіа KCNA. За даними видання, безпілотники Kumsong розробили й виготовили інститут та підприємства Комплексу безпілотних аеронавігаційних технологій.
KCNA повідомило, що Кім Чен Ин залишився задоволений результатами випробування. На оприлюднених фото вперше показали північнокорейський безпілотник розміром з невеликий літак.
Характеристики нового безпілотника КНДР наразі невідомі.
Кім заявив, що головним пріоритетом у модернізації збройних сил КНДР має стати розвиток штучного інтелекту та операційних можливостей. Він наказав сфокусуватися на швидкому розвитку новітніх технологій та розширити серійні виробничі потужності.