В ніч на 30 жовтня по базі ракетно-зенітного полку ППО в окупованому Криму було завдано ракетного удару. Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Там зазначили, що ЗСУ успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі Криму.

Російські ЗМІ пишуть, що «ракетну атаку» було здійснено о 3:00 ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ. Внаслідок атаки дістали поранення 17 російських військовослужбовців, пошкоджено 5 автомобілів.

Журналісти «Радіо Свобода» підтвердили, що у тому районі дійсно є російська база ППО. У серпні в ГУР повідомляли про знищену систему «Тріумф» поблизу цього села.

Приблизне розташування бази ракетно-зенітного полку ППО в Криму (мапа Deepstate)

Також у ніч проти 30 жовтня окупанти заявили про вибухи в Севастополі й атаку двох надводних дронів.