Знайдено уламки ракети, яка влучила в дім на вул. Стуса, 8

У багатоквартирні житлові будинки Тернополя влучили російські крилаті ракети типу Х-101, які випустили з літаків стратегічної авіації – 6-ти Ту-95МС (аеродром базування – «Олєнья») та 4-х Ту-160МС (аеродроми базування – «Енгельс» та «Украінка»). Про це повідомили в управлінні комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Стратегічна авіація РФ запускала ракети з Вологодської та Астраханської областей. Наразі правоохоронці вивчають уламки, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

Дім на Стуса зрунйнувала ракета Х-101

За даними Повітряних сил, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії, зокрема, із США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших. Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї з крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку на вул. Стуса, 8. Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

Компоненти для ракети виробляють компанії з США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів

Додамо, що під час ракетно-дронової атаки в Тернополі у двох будинках загинуло 25 людей, з них троє дітей. Ще 100 місцевих жителів отримали поранення і перебувають у лікарні. З-під завалів будинку на вул. Стуса, 8 вдалося дістати 20-річного чоловіка. Його з важкими ушкодженнями передали медикам і доправили до реанімації.