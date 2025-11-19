В будинках вибило вікна, пошкоджено дахи

На Тернопільщині уламки російської ракети впали на територію села Ілавче Іванівської громади. Від вибухового удару пошкоджено п’ять будівель. Про загиблих та поранених інформації наразі немає.

Про пошкодження повідомили в Тернопільській ОВА в середу, 19 листопада. Зазначили, що у селі впали уламки збитої ворожої ракети Х-59, які й спричинили пошкодження низки об’єктів.

Попередньо встановлено, що постраждали фасади та покриття п’яти будівель, зокрема, три приміщення місцевого закладу загальної середньої освіти. Також пошкоджено один шкільний автобус. Інформації про загиблих чи травмованих не надходило.

Додамо, що вранці унаслідок комбінованого удару ракетами та БпЛА по Тернополю загинула 21 людина, серед них – дві дитини. Під завалами ще можуть бути інші постраждалі. Російські окупанти масовано атакували місто вранці 19 листопада – вдарили по житлових багатоповерхівках в мікрорайоні «Сонячний», який розташований на околиці міста.