Тепломережу котельні пошкодили російські удари

Через ворожі російські удари по Тернополю 19 листопада тимчасово призупинено роботу котельні на вулиці Київській. Це одна з найбільших котелень міста, яка забезпечує опалення на мікрорайоні «Сонячний». Про зупинку котельні повідомили в Тернопільській міській раді.



Після масованої ракетної та дронової атаки по Тернополю було пошкоджено елементи теплової мережі, що забезпечує роботу котельні на вулиці Київській. Через це комунальники вимушено призупинили подачу теплопостачання до житлових будинків та деяких дошкільних навчальних закладів.

Без тепла залишилися будинки та об’єкти соціальної інфраструктури на вулицях Василя Стуса, Сергія Корольова та 15 Квітня.

Наразі в Тернопільській міській раді повідомили, що комунальні служби очікують на доступ до місць аварій. Щойно такий дозвіл буде надано, ремонтні бригади розпочнуть роботи з відновлення теплових камер та повноцінного теплопостачання до зазначених об'єктів.

Додамо, що у будинку на вул. Стуса досі продовжують розбір завалів. Там ще шукають загиблих місцевих мешканців.