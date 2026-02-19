Поїзд «Підзамче – Чернівці» на смерть переїхав чоловіка

У середу, 18 лютого, у селі Давидів поблизу Львова пасажирський поїзд на смерть переїхав 50-річного місцевого мешканця.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько 12:00 у селі Давидів на перегоні «Сихів - Давидів» Львівської залізниці. Поїзд сполученням «Львів – Чернівці» здійснив наїзд на 50-річного мешканця Давидова, який від отриманих травм загинув на місці.

Обставини події встановлюють слідчі.