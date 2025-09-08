Синоптики попередили про жовтий рівень небезпечності

У Львові 9 вересня синоптики прогнозують грозу, вдень шквал 15-20 м/с. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, грози, град, подекуди шквали можливі на півдні області ще 8 вересня.

9 вересня у Львові та в області будуть грози, вдень місцями шквал 15-20 м/с, град (І рівень небезпечності, жовтий). У Львівській області – хмарно з проясненнями, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень подекуди шквали. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25° тепла. У Львові температура вночі 12-14°, вдень 21-23° тепла.

Міське управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони нагадало правила поведінки під час грози:

зачинити вікна та двері; вимкнути з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон, адже є загроза влучання під час розмови;

на вулиці не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач. У жодному випадку не розкривайте парасольки – металеві прути притягують розряди.

У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.