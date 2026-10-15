У Львові буде хмарно з проясненнями

Похмура та холодна погода не відступає. У п’ятницю, 16 жовтня, у Львові та області хоч і прогнозують менше дощів, але потепління чекати не варто. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Прогноз погоди у Львівській області: 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ, а вдень – без істотних опадів. Вночі та вранці також прогнозують слабкий туман. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опускатиметься до 2–7°С тепла, а вдень потепліє до 9–14°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: 16 жовтня у міста також буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 4–6°С тепла, а вдень потепліє до 10–12°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові на області до 17 жовтня.

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