На Львівщині буде хмарно з проясненнями

Тиждень розпочнеться у Львові та області без потепління, але з короткочасним дощем та грозою. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз на понеділок, 18 травня.

Як вказано у прогнозі, 18 травня погоду визначатиме вплив та проходження атмосферних фронтів з північного сходу.

Прогноз для Львівської області: у понеділок, 18 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без опадів, вранці та вдень – короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 5–10°С тепла, вдень – 16–21°С тепла.

Прогноз для Львова: у понеділок, 18 травня, температура вночі – 7–9°С тепла, вдень – 18–20°С тепла. Вранці та вдень можлива гроза.

