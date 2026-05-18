У Львові буде хмарно з проясненнями

Синоптики львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз для Львова та області на вівторок, 19 травня. На вулиці стане трішки тепліше, але ймовірний дощ.

Як вказано у прогнозі, 19 травня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини.

Прогноз для Львівської області: буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, вдень – місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 5–10°С тепла, вдень – 17–22°С тепла.

Прогноз для Львова: буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, вдень – короткочасний дощ. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 7–9°С тепла, вдень – 19–21°С тепла.

