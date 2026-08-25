Погода у Львові та області буде переважно комфортною

Літо добігає кінця, у останні дні серпня погода у Львові та області буде переважно комфортною, без аномальної спеки. Синоптики Укргідрометцентру розповіли прогноз погоди на Львівщині до 31 серпня.

У середу, 26 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень позначки термометра показуватимуть до 22°С тепла, вночі – до 13°С тепла.

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У четвер, 27 серпня, у Львові та області буде більш сонячно, вдень максимальна температура повітря становитиме 23°С тепла, вночі ж позначки термометра опускатимуться до 12°С тепла.

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У п’ятницю, 28 серпня, у Львові та області збережеться комфортна погода, вдень сонячно, максимум температури повітря – 24°С тепла, вночі – до 12°С тепла. Опадів не прогнозують.

У суботу, 29 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень температура повітря становитиме до 26°С тепла, вночі опускатиметься до 15°С тепла.

У неділю, 30 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень – до 24°С тепла, вночі – до 16°С тепла. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, у Львові та області потепліє до 27°С тепла вдень, вночі позначки термометра опускатимуться до 16°С тепла.