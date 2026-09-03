Погода стає прохолодною та дощовою

У перший тиждень вересня погода уже не дивує аномальною спекою, натомість температура знижується, а опадів стає більше. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди по областях до 8 вересня та розповіли про різке похолодання.

У п’ятницю, 4 вересня, погода все ще розділятиме Україну. На заході, Вінниччині, Житомирщині та Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, дощитиме, а денний максимум температури повітря у більшості областей становитиме до 21–23°С тепла, на Закарпатті та Буковині – до 25°С тепла.

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У інших областях 4 вересня буде переважно сонячно та без опадів. Вдень позначки термометра показуватимуть близько 26°С тепла, на півдні та сході – до 28°С тепла.

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У суботу, 5 вересня, у західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській збережеться хмарна погода, вдень буде до 21°С тепла, можливі дощі. Дощитиме також у центрі країни. На півдні та сході навіть трішки потепліє – місцями до 32°С тепла.

У неділю, 6 вересня, температура повітря піде на спад у більшості областей. На заході переважно очікується до 19°С тепла, на Чернігівщині – до 16°С тепла, у центральних областях – до 19°С тепла, а у Києві денний максимум температури повітря становитиме 18°С тепла. Дещо тепліше буде на півдні та сході – місцями до 24–26°С тепла.

Карта погоди в Україні 6 вересня (клікніть для збільшення)

У понеділок, 7 вересня, не варто очікувати на значне потепління, хоч погода й буде переважно сонячною. У більшості областей України денний максимум температури повітря становитиме від 19 до 21°С тепла. На півдні – до 23°С тепла.

У вівторок, 8 вересня, у більшості областей переважатиме сонячна погода, денний становитиме від 21 до 25°С тепла. Найхолодніше буде у Сумській та Харківській областях – 17–18°С тепла, на сході до 19°С тепла.

Карта погоди в Україні 8 вересня (клікніть для збільшення)