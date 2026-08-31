У Львівській області буде хмарно, можлива гроза

Із першими днями осені до Львова та області повернеться прохолодна погода, а також дощі. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди до 5 вересня.

«Мінлива погода цього тижня якнайкраще характеризуватиме початок осені. Переважно невеликі дощі вночі та в першій половині дня 1 вересня, 2–3 вересня очікується без істотних опадів, а далі – кілька днів поспіль гарно дощитиме. Нічну прохолоду перших осінніх днів перекриватимуть денні, доволі комфортні, температури», – повідомили синоптики.

У вівторок, 1 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 9–14 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 21–26°С тепла. У Львові температура вночі – 12–14°С, вдень – 23–25°С тепла.

У середу, 2 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень до 23°С тепла, вночі – до 15°С.

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У четвер, 3 вересня, у Львові та області буде мінлива хмарність, вдень – до 23°С тепла, вночі – до 15°С тепла. Вночі та вдень прогнозують короткочасні дощі.

У п’ятницю, 4 вересня, у Львові та області збережеться хмарна погода з короткочасними дощами. Температура повітря вдень – до 23°С, вночі – до 14°С тепла.

У суботу, 5 вересня, у Львові та області буде хмарно, вдень дощитиме. Температура повітря вдень – 20°С тепла, вночі – до 18°С тепла.