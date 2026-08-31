У Львівській області буде хмарно, можлива гроза

У вівторок, 1 вересня, у Львові та області буде хмарна погода, протягом дня можливі грози, а також очікуються сильні пориви вітру. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 1 вересня, погоду визначатиме проходження атмосферного фронту від циклону над Скандинавією.

Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 9–14 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 21–26°С тепла.

Прогноз для Львова: хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 12–14°С, вдень – 23–25°С тепла.

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Синоптики також оприлюднили прогноз погоди у Львові та області до 5 версеня.