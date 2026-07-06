Львівські синоптики оголосили штормове попередження через грози
Детальний прогноз погоди на 7 липня
У вівторок, 7 липня, у Львові та на Львівщині збережеться вітряна погода та прохолодна погода, а вдень можливі грози. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.
Погода у Львівській області: у вівторок, 7 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасний дощ, грози. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 10–15°С, вдень – 19–24°С тепла.
Прогноз для Львова: у вівторок, 7 липня, буде хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 12–14°С, вдень – 21–23°С тепла.
Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 липня.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після незначного перепочинку Європу накриє нова хвиля пекельної спеки уже найближчими днями. За даними синоптиків, температура повітря сягатиме понад 40°С тепла.