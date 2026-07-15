Денний максимум становитиме близько 32°С тепла

У четвер, 16 липня, температура повітря у Львові та області зростатиме. Денний максимум становитиме близько 32°С тепла. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 16 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз для Львівської області: 16 липня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 12–17°С, вдень – 27–32°С тепла.

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Прогноз для Львова: 16 липня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 13–15°С, вдень – 28–30°С тепла.

Раніше синоптики детально розповіли, якої погоди очікувати у Львові та області до 23 липня. Потепління буде коротким – потім знову очікується різке похолодання.

Також синоптики розповіли, якою буде погода у різних областях України до 20 липня та чи варто очікувати на хвилю аномальної спеки.