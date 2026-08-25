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У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 26 серпня, погода у Львові та області тішитиме комфортною температурою, але протягом дня можливі грози. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз. Як повідомили синоптики, 26 серпня погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу. Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі. Подекуди грози. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 19–24°С тепла. Прогноз для Львова: хмарно з проясненням, температура вночі – 10–12°С, вдень – 21–23°С тепла. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 31 серпня.

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