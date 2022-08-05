Дику плантацію конопель ввиявили у селі Топорівці

В Івано-Франківській області поліція виявила поле конопель із близько 200 тисяч дикорослих кущів. На плантації правоохоронці не виявили ознак догляду за рослинами. Всі кущі конопель знищили.

Про знищення великої плантації конопель повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області ввечері у четвер, 4 серпня. За даними правоохоронців, дике поле конопель виявили у селі Топорівці, що біля Городенки.

«Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області ДБН Національної поліції України спільно з городенківськими поліцейськими в селі Топорівці, що на Городенківщині, на ділянці виявили плантацію майже 200 тисяч кущів дикорослих конопель без ознак культивації», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що 200 тисяч кущів конопель правоохоронці скосили, ґрунт дискували. Поліцейські також нагадали, що за незаконний посів понад 100 рослин маку чи 10 рослин конопель законодавством передбачено кримінальну відповідальність (ст. 310 ККУ). Посіви цих рослин дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які мають на відповідні ліцензії.