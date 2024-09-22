Пізно ввечері у суботу, 21 вересня, на вул. Зубрівській у Львові сталася вулична бійка, внаслідок якої постраждав 21-річний львів’янин. Перехожі повідомляли про звуки пострілів, однак в поліції інформацію про стрілянину не підтверджують.

За даними поліції Львівщини, близько 23:30 на оперативну лінію 102 зателефонував 21-річний львівʼянин. За словами заявника, на вул. Зубрівській, де вони з батьком чекали єврокомісара для оформлення ДТП, до них підійшли двоє невідомих чоловіків та вчинили конфлікт, який переріс у бійку, після чого втекли. В подальшому медики діагностували у заявника синці та забої.

Також у повідомленні чоловік зазначив, що після втечі зловмисників він чув звук, схожий на вибух петарди або постріл, але про його походження точно сказати не може. У поліції уточнили ZAXID.NET, що нападників віком 20-25 років ще встановлюють.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежили місце події та прилеглу територію – жодних гільз та інших предметів, які вказували б на те, що нападники могли використовувати зброю, не виявили. Також із вогнепальними пораненнями до медичних установ ніхто не звертався. Поліцейські вирішують питання правової кваліфікації.