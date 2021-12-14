Поліцейського затримали під час другого задокументованого продажу наркотиків у приміщенні суду

Поліцейський Чугуївського райуправління поліції Харківської області став фігурантом розслідування справи про продаж наркотиків у приміщенні суду та слідчого ізолятора. Він працює у конвої, який супроводжує арештованих із СІЗО до суду, повідомила у вівторок, 14 грудня, прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, поліцейський передавав наркотики затриманим і контролював, щоб ув'язнених, яким він передавав наркотики, не обшукували.

«Гроші за послуги поліцейський отримував безпосередньо під час продажу або згодом від родичів заарештованих», – уточнили правоохоронці.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, поліцейський продавав наркотики одному й тому самому ув'язненому.

«В листопаді цього року поліцейський доставив ув’язненого із СІЗО до суду, в приміщенні якого і передав йому канабіс. 13 грудня за аналогічних обставин співробітник поліції знову збув канабіс тому ж чоловіку», – сказано у повідомленні прокуратури.

Правоохоронцеві загрожує від шести до 10 років ув'язнення, справу розслідують як збут наркотиків ув'язненим. Про підозру поліцейському поки не оголосили.