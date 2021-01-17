Оксана Бекеш була одягнена у бордовий плащ, сірий шалик та чорні чоботи до колін

У неділю, 17 січня, Шевченківський відділ поліції оголосив у розшук 31-річну Оксану Бекеш. Мати двох дітей, яка перебуває на третьому місяці вагітності, зникла два дні тому: вона поїхала на огляд до лікаря у пологовий будинок на вул. Раппопорта, проте звідти додому не повернулася. Цю інформацію ZAXID.NET повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, у п’ятницю зранку, 15 січня, дорогою до лікаря Оксану Бекеш обікрали у маршрутці. Того дня жінка мала при собі тисячу гривень. Її документи та порожній гаманець знайшли за кілька годин.

Про неприємний інцидент Оксана Бекеш розповіла своєму лікареві під час консультації. Він вже розповів поліції, що жінка була у пригніченому та депресивному стані.

Після візиту до лікаря вона мала повернутися додому на вул. Брюховицьку, однак з 13:00 п’ятниці зв'язок з нею відсутній. Оксана Бекеш не має при собі ані телефону, ані грошей. За словами чоловіка, ані у день зникнення, ані перед тим вони з дружиною не сварилися.

Оксана Бекеш була одягнена у плащ бордового кольору, чорні штани та сіро-чорний шалик, взута у чорні чоботи до колін. Усіх, хто знає, де може перебувати жінка, просять терміново дзвонити до поліції.