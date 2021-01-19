Оксана Бекеш не повернулася додому після візиту до лікаря, через 5 днів її знайшли

По обіді у вівторок, 19 січня, ZAXID.NET стало відомо, що вагітну Оксану Бекеш, яка зникла ще у п’ятницю, вдалося знайти. Цю інформацію вже підтвердили у поліції.

До розшуків жінки, окрім поліції, була залучена пошуково-рятувальна асоціація волонтерів SARVA. Спершу Оксану Бекеш помітили вночі з понеділка на вівторок близько 03:00 у мікрорайоні Рясне, де вона і проживає.

Як повідомили ZAXID.NET волонтери, того ж дня у вівторок близько 16:00 родичам жінки вдалося з'ясувати її місце перебування.

У поліції ZAXID.NET підтвердили, що Оксана Бекеш знайшлася жива та неушкоджена. Увесь час вона перебувала у своїх знайомих.

Нагадаємо, у неділю, 17 січня, Шевченківський відділ поліції оголосив у розшук 31-річну Оксану Бекеш. Мати двох дітей, яка перебуває на третьому місяці вагітності, зникла у п'ятицю, 15 січня: вона поїхала на огляд до лікаря у пологовий будинок на вул. Раппопорта, проте звідти додому не повернулася. Поліція та волонтери розшукували жінку кілька днів.