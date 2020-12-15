Поліція розшукує водія, який біля Жидачева на смерть збив 35-річного пішохода
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 10:070
Ввечері 14 грудня на трасі Стрий-Тернопіль автомобіль збив на смерть 35-річного пішохода і втік з місця події. ДТП трапилася близько 20:00 у с. Вільхівці Жидачівського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Травми виявилися несумісні з життям. Загиблий — мешканець с. Пчани Жидачівського району 1985 року народження.
За попередньою інформацією департаменту, чоловіка збив автомобіль Peugeot, однак він покинув місце аварії. Водія розшукують поліцейські і просять зголоситися ймовірних очевидців.
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