У суботу, 12 грудня на дорозі Ужгород–Турка водій автомобіля Pegeout 407 на смерть збив 60-річного пішохода. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, ДТП трапилась о 21:05 в селі Яворів Турківського району. 39-річний водій Pegeout 407 наїхав на 60-річного чоловіка. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці. Обставини ДТП встановлює поліція.

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