У Турківському районі автомобіль на смерть збив 60-річного пішохода
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 11:040
У суботу, 12 грудня на дорозі Ужгород–Турка водій автомобіля Pegeout 407 на смерть збив 60-річного пішохода.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, ДТП трапилась о 21:05 в селі Яворів Турківського району. 39-річний водій Pegeout 407 наїхав на 60-річного чоловіка.
Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці. Обставини ДТП встановлює поліція.
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