У суботу, 12 грудня, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська трапилась ДТП між вантажівкою та легковим автомобілем. Автомобілі сильно потрощились під час зіткнення, але обидва водії вижили. Зараз вони перебувають у лікарні.

ДТП трапилась близько 8:00 ранку у Золочівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Opel, яким керував 28-річний житель Золочева та Mercedes під керуванням львів’янина віком 52 роки. Внаслідок зіткнення обидві машини сильно потрощились, у Mercedes відлетів дах.

ДТП на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська (фото поліції)

Водії отримали тілесні ушкодження та їх забрали в лікарню.

За цим фактом слідчі Золочівського відділу відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.