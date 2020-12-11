Травми отримали два водії та четверо пасажирів

Унаслідок зіткнення автомобілів BMW та Toyota у Трускавці травми отримали шестеро людей. Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 10 грудня, близько опівночі на вул. Городище. Травми отримали два водії, а також троє пасажирів Toyota та пасажирка BMW.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota, 21-річний мешканець селища Східниця, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем BMW. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, троє пасажирів Toyota віком 20-21 рік, а також 42-річна пасажирка BMW», – повідомили у поліції.

Фото поліції

За кермом автомобіля BMW перебував 30-річний місцевий мешканець.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини події.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 92 дорожньо-транспортні пригоди, одна з них – із потерпілими. 28 автопригод стались на дорогах області, ще 64 – у Львові.