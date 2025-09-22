У неділю, 21 вересня, на автодорозі Броди - Тернопіль сталася ДТП, в якій загинув 47-річний чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася неподалік села Суховоля Золочівського району. Автомобіль наїхав на 47-річного мешканця села Суховоля. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Обставини події встановлюють. Як повідомили ZAXID.NET в поліції Львівщини, наразі не відомо, хто вчинив наїзд та на якому автомобілі. Правоохоронці шукають винуватця ДТП.