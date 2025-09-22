Від отриманих внаслідок ДТП травм водій двоколісного загинув на місці події.

У неділю вночі, 21 вересня, на автодорозі Львів - Жовква - Ковель, неподалік села Сілець Шептицького району, сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водійка автомобіля Renault Megane, 38-річна жителька одного з сіл району, наїхала на велосипедиста, 53-річного мешканця Шептицького району. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій двоколісного загинув на місці події.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.