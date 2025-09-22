Обставини двох дорожньо-транспортних пригод встановлюють правоохоронці

За добу 21 вересня на Львівщині у ДТП загинули два мотоциклісти, ще один – травмувався. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Одна з ДТП трапилася близько 04:50 в селі Чернилява Яворівського району. 31-річний водій мотоцикла Honda CBR 600, мешканець села Нагачів, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя де зіткнувся із відбійником. Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув на місці події.

31-річний водій не впорався з керуванням ( фото поліції)

Ще одна ДТП трапилася близько 20:10 в селі Краковець Яворівського району. 17-річний водій мотоцикла Musstang Alfa FiT, мешканець села Глиниці, допустив зіткнувся із мотоциклом Spark, під керуванням 16-річного односельця. Внаслідок ДТП водій мотоцикла Spark помер у приймальному покої Новояворівської лікарні, а водій мотоцикла Musstang Alfa FiT отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у лікарню святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

За фактом двох ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.