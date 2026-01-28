Інцидент стався біля магазину у центрі міста

У центрі Мукачева побилися семеро підлітків, п’ятеро з яких – неповнолітні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Йдеться про інцидент, який стався близько 15:30 у понеділок, 26 січня. Очевидці зняли на відео масову бійку підлітків поблизу магазину в Мукачеві. На місце події виїхали патрульні, однак не застали учасників конфлікту.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 27 січня, сутичка виникла після того, як один із хлопців випадково зачепив іншого і суперечка між ними переросла у бійку.

«Правоохоронці опитали очевидців та опрацювали записи з камер відеоспостереження. Учасників події було семеро. Із них п’ятеро – неповнолітні, віком від 12 до 15 років. Усі вони є місцевими мешканцями», – зазначили в поліції.

З учасниками бійки, за участю їх батьків, проводять слідчі дії. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув’язнення.