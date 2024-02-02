На території пансіонату виявили чотирьох мертвих собак

Поліція відкрила кримінальне провадження через отруєння собак на території Тучинського геріатричного пансіонату. Після розголосу керівницю пансіонату Марію Фурман відсторонили від роботи.

Розголосу ситуації надала зоозахисниця Алла Лосік. За її словами, собак підгодовували мешканці геріатричного. Однак, за її словами, керівниця закладу була категорично проти проживання тварин. 28 січня чотирьох собак знайшли мертвими.

«В пансіонаті з’явився чоловік, зі слів людей, постійно п’є, ходить купувати горілку до сусідки, яка живе навпроти. Була написана записка, що “убьет собак”… так і сталося», – повідомила жінка.

28 січня жінка звернулась до правоохоронців, аби вони зафіксували подію та провели розслідування. У прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.

У коментарі «Суспільному» Марія Фурман заявляла, що не має стосунку до загибелі собак. Водночас заявила, що вважала неприйнятним проживання тварин на території закладу.

«Це питання дуже болюче, тому що наш заклад для людей похилого віку, а не для утримання собак. Це наша підопічна Комарова упродовж декількох років створює таку неблагоприємну ситуацію, вона прикормлює собак. Абсолютно не реагувала на зауваження наших спеціалістів, керівників закладу. Наш заклад не має права утримувати собак, тому що вони створюють небезпечні санітарні умови, собаки повинні бути вакциновані», – заявила жінка.

Після розголосу голова Рівненської облради Андрій Карауш повідомив, що підписав розпорядження про виведення зі складу комісії з реорганізації Марії Фурман, яка очолювала цей комунальний заклад.

«В листопаді 2022 року обласна рада прийняла рішення про реорганізацію деяких комунальних закладів у сфері соціального захисту населення, це стосується саме пансіонату в Тучині. Відповідну комісію очолила заступниця керівника. Тепер її замінить інша людина й фактично перебере на себе керівні повноваження», – додав Андрій Карауш.