Поліція заявила, що 61 тварину передали в еколого-натуралістичний центр

У Кам’янці-Подільському закрили пересувну виставку рептилій. За її відкриття організатору загрожує максимум 850 грн штрафу. Зауважимо, що такі пересувні виставки тварин в Україні заборонені з 2021 року.

Щодо виставки до поліції 22 січня звернулись зоозахисники з організації Uanimals. «Що не так із виставкою: по-перше, черепахи там у тісних акваріумах без можливості розвертатися, а ті, що на суші, цілий день повзають у доступі людей, які в буквальному сенсі роблять з ними, що заманеться. По-друге, такі пересувні виставки тварин вже заборонені законом», – зазначили активісти.

На місце разом з представниками організації приїхала поліція. У прес-службі поліції Хмельниччини повідомили, що на організатора виставки склали адмінпротокол за ч.3 ст. 88-1 КУпАП (порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах). Йому загрожує від 51 до 850 грн штрафу.

«На період до розгляду протоколу у суді працівники поліції вирішили тимчасово передати 61 рептилію, серед яких 52 черепахи, на утримання у Кам’янець-Подільський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Там тварини перебуватимуть, доки суд не визначить їхню подальшу долю», – йдеться у повідомленні.

Щоправда, у громадській організації планують перевірити, чи справді поліція відправила черепах до еколого-натуралістичного центру. У Uanimals зазначили, що раніше поліцейські сказали їм, що організатор начебто сам забрав черепах і поїхав до Харкова, але пізніше це спростували.