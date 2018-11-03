Поліція розслідує жорстоке побиття 15-річної школярки у Дрогобичі

Відео побиття дівчини, яке поширюють у соцмережах, зняте ще у 2017 році

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:5010370

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У п’ятницю, 2 листопада, у соцмережі Facebook користувачі почали поширювати відео побиття школярки у Дрогобичі. Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, поліцейські встановили, що це відео було зняте у 2017 році.

Правоохоронці перевірили інформації про побиття дівчини, яку виклали у соцмережу Facebook, та встановили учасників конфлікту, який трапився ще у серпні 2017 року.

«31 серпня 2017 року близько 16:00 в одному із закинутих приміщень на вул. Володимира Великого у місті Дрогобич 20-річна дрогобиччанка та її неповнолітня подруга запросили 15-річну місцеву жительку до будівлі, щоб «з‘ясувати» непорозуміння, яке напередодні виникло під час суперечки між двома дівчатами, які мешкають по сусідству», – вказано у повідомленні.

Під час конфлікту 20-річна дрогобиччанка побила 15-річну школярку. До поліції не надходило звернення від постраждалої чи її рідних, однак після публікації відео у соцмережі поліція розслідує цей інцидент.

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